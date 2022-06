A Terzigno una nota pizzeria cerca pizzaiolo da assumere nella propria attività commerciale. Chi è interessato può mettersi in contatto con la pizzeria “La Bottega del Vesuvio” chiamando al numero 081 185 40875 – 347 12 81 774, ooppure recandosi in sede in via Alessandro Volta 80 Terzigno (NA).

