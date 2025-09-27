“Tempi Nuovi – Popolari Uniti”, inaugurata la nuova sede a via Cassitto 4: l’appello di Gargani all’unità. VIDEO

Si è tenuta al Circolo della Stampa la conferenza che ha accompagnato l’inaugurazione della nuova sede di Popolari Uniti in via Cassitto 4. Un appuntamento che segna un nuovo passo nel percorso politico del movimento guidato dall’onorevole Giuseppe Gargani, affiancato da sostenitori e simpatizzanti.

Nel corso dell’incontro, Gargani ha lanciato un messaggio forte e diretto: «Popolari Uniti, Tempi Nuovi, ma prima di tutto Popolari Uniti perché l’appello è a unirsi» – ha sottolineato.

L’appello all’unità

Il parlamentare ha evidenziato come la mancanza di veri partiti, sostituiti da comitati elettorali personalistici, abbia indebolito il tessuto politico: «Da troppi anni vengo inascoltato. La cultura popolare è rimasta unica, ma la mancanza di partiti ha privilegiato il personalismo con comitati elettorali che hanno preferito la persona, svilendo le idee».

Per Gargani, è urgente ricostruire su basi nuove: «Facciamo un ulteriore appello alla fine della crisi: c’è poco tempo. Vogliamo cominciare dalle realtà locali, creando un piccolissimo partito che, se unito, diventa grande, con democrazia. Abbiamo creato discontinuità per un grande obiettivo».

La voce dei protagonisti

Nelle interviste raccolte da Felice Siniscalchi, i protagonisti hanno ribadito la necessità di dare continuità a un percorso che non riguarda solo la politica, ma anche il recupero di una cultura democratica fondata sulla partecipazione e sull’identità popolare.

Con la nuova sede, Popolari Uniti intende radicarsi ulteriormente sul territorio, offrendo un luogo di confronto e di progettualità aperto a chi vorrà contribuire al rilancio di un’esperienza politica che parte dalle comunità locali per guardare al futuro.