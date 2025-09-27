Calcio Serie B, 5a giornata. L’Avellino stende la Virtus Entella con i gol di Biasci e Kumi

di Redazione sportiva

Avellino forza tre, sono le vittorie consecutive quella di oggi, tra le mura amiche, contro la Virtus Entella. Biasci e Kumi stendono i liguri.

In difesa Fontanarosa rimpiazza lo squalificato Enrici, a centrocampo non c’è Sounas e giocano Kumi e Besaggio con Palmiero, in attacco Crespi e Biasci per il 3-5-2 varato da Biancolino. Dopo 3′ subito in luce Fontanarosa, ci prova con un tiro che si perde a lato. Poi i lupi rischiano di farsi male con le proprie mani, il dialogo Kumi-Iannarilli non è dei migliori e il portiere deve salvare su Franzoni. Al 9′ Avellino in vantaggio, Cancellotti pesca Biasci che è bravo a beffare Del Frate con una giocata bella ed efficace. I liguri cercano di reagire con due situazioni da palla inattiva, invano. Al 24′ bussa ancora Biasci, tiro a giro non preciso. Il clima al Partenio Lombardi è estivo, si fatica ancora di più. La squadra di Chiavari ci prova a fine primo tempo, Mezzoni non è puntuale sul suggerimento di Franzoni.

I lupi riaprono le danze con un’iniziativa di Kumi, palla a Missori che trova la deviazione in corner di Del Frate. Ancora Kumi per Biasci, sull’ex Catanzaro fa da scudo Moretti. È il minuto 49. L’Avellino insiste, al 62′ Del Frate dice no a Besaggio ma al 67′ il portiere ospite sbaglia con i piedi, in agguato c’è Kumi che mette nel sacco a porta vuota. Esplodono i 10.000 del Partenio Lombardi. Biancolino butta nella mischia Lescano e Russo per Biasci e Crespi, cambia la coppia offensiva irpina. Poi trova spazio Gyabuaa, esordio per lui, esce Besaggio. Chiappella cambia in attacco ma l’Avellino è in una botte di ferro. È la volta di Armellino e Palumbo per Palmiero e Kumi. Si fa vedere Russo, tiro radente su cui Del Frate risponde presente. Di lavoro però ce n’è pure per Iannarilli, gran parata su un colpo di testa di Nichetti. Finisce 2-0 al Partenio Lombardi, lupi a 10 punti dopo 5 partite.