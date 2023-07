“TEAM SPERONE BIKE” alla Gran Fondo “DOLOMITI 2023”

Anche quest’anno, esattamente domenica 2 luglio 2023, in linea con le passate edizioni sullo sfondo dello spettacolare paesaggio Dolomitico, si è regolarmente svolta la Granfondo di Ciclismo su Strada Dolomiti 2023. Folta la partecipazione di pubblico e di amatori che hanno letteralmente invaso l’alta Badia.

Sugli spettacolari colli del Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Falzarego ed il terribile Giau, si sono dati battaglia circa 10.000 amatori proveniente da tutto il globo. Come ogni anno, il TEAM SPERONE BIKE è stato protagonista. Il brillante risultato raggiunto dall’ottimo Sebastiano Montanile, con l’ottavo posto assoluto di categoria e con la brillante prestazione di Nicoletta Rosella, quarantesima posizione assoluta di categoria, hanno confermato, anche quest’anno, le sfavillanti prestazioni del Team locale, da sempre in prima linea sulle grandi manifestazioni nazionali.