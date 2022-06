TAURASI. “La Corrida – Memorial Carlo Tuzio”, grande successo per la manifestazione artistica organizzata dall’Associazione culturale “Taurasium”

Una splendida serata artistica in ricordo di un meraviglioso amico prematuramente scomparso.

Una grande partecipazione di pubblico e sul palco allestito nella suggestiva via Municipio di Taurasi sono saliti tanti simpatici protagonisti, che hanno preso parte alla prima edizione dell’iniziativa organizzata dall’Associazione culturale “Taurasium”, denominata “La Corrida – Memorial Carlo Tuzio”, che si è tenuta in concomitanza dei solenni festeggiamenti in onore del patrono del paese San Marciano. È stato un affettuoso omaggio a Carlo Tuzio, appassionato collaboratore dell’associazione, ballerino professionista di danza sportiva, maestro e preparatore atletico, nonché giudice di gare di ballo, tutto questo in ambito internazionale.

I vincitori della prima edizione del Memorial sono stati Gaetano D’Addieco, Fabio Ferrante e Carmine D’Addieco, i componenti del gruppo di musica popolare “Aglianic Sound Taurasi”. Inoltre la giuria tecnica, formata da don Alfonso Moriano, Vanna Morante, Claudia D’Ambrosio, Danila De Luca e Antonio Sarno, ha attribuito il premio simpatia a Pasquale Rotondo di Ariano Irpino e il premio originalità al complesso “Core e Tammorre” di Sant’ Arcangelo a Trimonte, composto dai musicisti Michele Belgioiello, Peter Mandato, Andras Mandato, Daniel Mandato e Nicolas Marmorale. Alla “Corrida” organizzata dall’Associazione “Taurasium” hanno partecipato anche gli artisti Giuseppe Simoniello di Sant’Angelo All’Esca, Mario Leone di Taurasi, Michele Ricca di Luogosano, Vincenzo Di Marco di Taurasi, Luciana Losanno di Bonito e Albino Flammia di Frigento. Il “valletto” della serata è stato il Sebastiano Rossetti.

A presentare lo show sul palco sono stati Edy De Michele e Rino Iorio.

L’evento, che ha ottenuto, quindi, un grande e meritato successo, è stato organizzato anche con la collaborazione di Cosmo Radio Taurasi e dell’Amministrazione comunale.

“È stata una serata stupenda, nel dolce ricordo del nostro carissimo Carlo – ha voluto sottolineare Alberico Cardia, presidente dell’Associazione culturale “Taurasium”–. Il numerosissimo pubblico ha seguito con grande interesse e partecipazione l’intera manifestazione, tributando calore e sostegno a tutti i concorrenti. Ci siamo ritrovati di nuovo insieme dopo tanto tempo e siamo stati inondati di gesti di stima e di apprezzamento”.

