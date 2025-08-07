TAURANO — Cambiamenti nel calendario della raccolta rifiuti per il 15 agosto

Il Comune di Taurano ha annunciato una temporanea sospensione della raccolta dei rifiuti per venerdì 15 agosto 2025, in occasione della festività di Ferragosto. L’interruzione del servizio, gestito attraverso il Portale ambientale, è stata comunicata con anticipo per permettere ai cittadini di adeguarsi al nuovo calendario.

In un comunicato diffuso giovedì mattina, le autorità comunali hanno reso noto che la raccolta prevista per il giorno festivo sarà riorganizzata nei due giorni adiacenti. In particolare, giovedì 14 agosto verrà effettuato il ritiro dell’organico e del vetro, mentre sabato 16 agosto saranno raccolti metalli, plastica e indifferenziato.

L’iniziativa rientra nelle misure periodiche adottate dal Comune per garantire la continuità del servizio durante i giorni di chiusura programmata, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. Le autorità raccomandano ai residenti di esporre i rifiuti secondo il nuovo programma e di prestare attenzione alla corretta differenziazione.

Per ulteriori chiarimenti o richieste di assistenza, è stato attivato un servizio di supporto tramite WhatsApp al numero 351 960 5167 e una linea telefonica diretta al 081 1948 5348. I cittadini sono inoltre invitati a scaricare l’app ufficiale Portale Ambientale, disponibile su App Store e Google Play, per ricevere notifiche personalizzate, aggiornamenti in tempo reale e altre funzionalità legate alla gestione dei rifiuti.

Il sito ufficiale, www.portaleambientale.it, e l’indirizzo email [email protected] restano attivi per ogni ulteriore comunicazione.

L’annuncio si inserisce in un più ampio sforzo dell’amministrazione comunale di promuovere pratiche ambientali efficienti, trasparenti e partecipate, anche nei giorni di festività.