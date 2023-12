La Magia del Presepe Vivente a Villa Santa Filomena: Una Tradizione di Amore e Condivisione

“Il Natale è la ricorrenza che più di ogni altra assume valori e significati fondamentali per la vita di ognuno, è l’occasione per offrire a tutti i momenti di gioia, amicizia e serenità. Una tradizione che quest’anno si rinnova, giunta ormai alla terza edizione,è quella del presepe vivente presso il centro per disabili Santa Filomena di Mugnano del cardinale.

Quest’anno Villa Santa Filomena si è trasformata in un vero e proprio presepe, protagonisti gli ospiti della RSA (residenza sanitaria assistenziale) e del centro diurno che per settimane sono stati impegnati nella progettazione, nell’allestimento di tutte le scenografie per accogliere con i dovuti onori il bambino che nascerà.

Costumi, musiche, parole e sentimenti si fondono per la sacra nascita, un momento prezioso per tutti gli ospiti del centro per disabili Santa Filomena che vivono questi giorni importanti intensamente con senso di condivisione, stupore ,semplicità e gioia. E l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale con la speranza che la nascita di Gesù porti gioia a tutti i cuori. Il giorno 19 dicembre ore 17:30 presepe vivente Villa Santa Filomena”.