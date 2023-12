Successo e Solidarietà: Il XXX Campionato Italiano di Podismo dei Vigili del Fuoco a Avellino

Un 8 dicembre 2023 diverso dagli altri, che ha visto la città di Avellino, nell’ambito dell’iniziativa “Run Città di Avellino – III Trofeo Agaton”, ospitare la XXX edizione del Campionato Italiano di Podismo dei Vigili del Fuoco – Memorial ”G.Nicastro- A. De Fazio”. La manifestazione ha visto il raduno di più di 500 attleti di cui 90 Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia, dinanzi alla villa comunale, e la partenza si è svolta alle ore 09’30. La corsa si è snodata lungo le vie del centro città, tra Corso Vittorio Emanule, Viale Italia, Via Brigata, Via Roma, Corso Europa Via Matteotti per ritornare su Corso Vittorio Emanuele, per un percorso totale lungo 10 km, per un tempo di circa due ore per percorrere i tre giri previsti del circuito.

“Il memorial è stata un’occasione per ricordare due colleghi che si sono dedicati in modo encomiabile al Corpo, il Capo Reparto Nicastro Giuseppe ed il Capo Squadra De Fazio Antonio. I Vigili del Fuoco si uniscono all’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani e di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, attuando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, afferma il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi.