Stadio Maradona, al via sei mesi di lavori: cantieri attivi anche durante il campionato

Manutenzione ordinaria in corso allo stadio Diego Armando Maradona. Il Comune di Napoli ha dato il via libera a un pacchetto di interventi che andranno avanti per sei mesi, fino a dicembre 2025, per un importo complessivo di circa 170mila euro. Si tratta di lavori necessari a sistemare porzioni dell’impianto deteriorate dal tempo e dall’uso, in particolare dopo il restyling realizzato in occasione delle Universiadi del 2019.

Gli interventi prenderanno il via a luglio e si svolgeranno anche durante la prossima stagione calcistica. Tuttavia, il contratto firmato tra l’Amministrazione e la ditta incaricata impone una regola chiara: nei giorni delle partite del Napoli, l’impianto dovrà essere completamente libero da operai, mezzi e materiali. Le opere saranno sospese per tutta la giornata della gara, nazionali o internazionali, e ogni volta che la Questura o altri organi competenti lo riterranno necessario per motivi di sicurezza.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno diverse aree dell’impianto. Sulle strutture in cemento armato si interverrà per verificare e, se necessario, rimuovere l’intonaco deteriorato, prevenendo distacchi pericolosi. Le opere in ferro, come balaustre, passerelle e cancelli, saranno oggetto di sverniciatura, stuccatura, verniciatura e trattamento anticorrosivo. Previsti anche interventi sui cancelli d’ingresso e sull’area esterna dedicata al prefiltraggio.

Grande attenzione sarà riservata anche agli impianti igienici, con una revisione dei flussometri, delle tubature di carico e degli scarichi. In caso di ostruzioni, è previsto anche l’intervento con autoespurgo. Sarà inoltre controllato l’impianto di illuminazione dell’intero stadio, per garantire sicurezza ed efficienza durante gli eventi serali.

Non si tratta ancora dei lavori tanto attesi per il recupero del terzo anello o per un vero e proprio restyling dello stadio, ma rappresentano comunque un primo passo per la cura e il mantenimento di uno degli impianti sportivi simbolo della città.