SPERONE. Il gruppo “Uniti per Sperone” favorevole al parcheggio in via Rinascita, ma ecco qualche interrogativo

“Come Uniti per Sperone sosteniamo l’idea del parcheggio in via Rinascita, perché conosciamo i disagi causati dalla sosta di più auto in entrambi i lati della strada, soprattutto di mattina quando è aperto al pubblico l’ufficio postale, nonché l’esigenza di posti auto per il centro del paese in generale.

Poniamo però alcune domande alla maggioranza:

1) È stata previsto il disco orario gratuito di un’ora per evitare di far sostare auto intere giornate?

2) Sono state attuate tutte le norme relative le barriere architettoniche?

3) Visto che in quel luogo soprattutto nel pomeriggio e in serata ci sono fedeli in preghiera presso la statua di S.Pio da Pietralcina e ragazzini che giocano nella Villa Comunle, non si può prendere in considerazione l’idea di chiudere il parcheggio dopo l’orario lavorativo dell’ufficio postale e aprirlo nei giorni di festività patronale o in altre occasioni particolari?

O, in alternativa, mettere in sicurezza lo spazio, per evitare problemi con i cittadini che hanno altre esigenze ( i bambini nella villa, gli anziani in villa e da Padre Pio) dal parcheggio?

Attendiamo fiduciosi”.

