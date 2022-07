CLEMENTINO. Nessun ritiro di patente ma solo una sanzione per essere stato trovato alla guida di auto a noleggio con conducente

Ha fatto notizia oggi la disavventura che ha visto protagonista il rapper Clementino, nonché conduttore dell’ultima edizione di Made in sud in onda nei mesi scorsi su Raidue, avuta ieri ad Ischia per essere stato fermato dalla Polizia per un controllo e qui è stato trovato alla guida di un’auto a noleggio con conducente che per guidarla occorre una particolare autorizzazione. Si è parlato di sospensione di patente ma in realtà al rapper più famoso d’Italia è stata comminata solo una sanzione amministrativa in quanto in questi casi non è previsto il ritiro di patente. A chiarire il tutto lo stesso Clementino in un video postato sulla sua pagina Facebook.

