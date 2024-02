SPERONE. Sul palco di Sanremo anche il musicista Elia Napolitano con la banda dell’Esercito Italiano che ha aperto la serata finale

Nella serata finale del prestigioso Festival di Sanremo 2024, uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio l’esibizione della Banda dell’Esercito Italiano che ha suonato in apertura della serata l’Inno di Mameli. Tra i componenti anche un speronese Elia Napolitano.

Originario di Sperone (Av) Elia Napolitano ha avuto l’onore di aprire la serata finale del Festival sul palco dell’Ariston, affiancato dalla rinomata Banda dell’Esercito Italiano, incaricata di eseguire l’Inno di Mameli, come da tradizione. Per il giovane musicista speronese, questa è stata un’opportunità straordinaria e un momento di grande soddisfazione personale.

La presenza di Elia Napolitano sul palco dell’Ariston ha reso orgogliosa l’intera comunità di Sperone, che ha potuto vedere uno dei propri talenti emergenti esibirsi in uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

Non sono mancati momenti di gioia e condivisione per Elia Napolitano durante la sua esperienza a Sanremo. Tra i backstage e i corridoi dell’Ariston, ha avuto l’opportunità di scattare selfie con gli artisti in gara, i presentatori Amadeus e Fiorello, la vincitrice Angelina Mango e persino il napoletano Geolier, creando così ricordi preziosi che porterà con sé per sempre.

La partecipazione di Elia Napolitano al Festival di Sanremo 2024 non solo ha dimostrato il suo talento musicale, ma ha anche rappresentato un momento di grande orgoglio per la sua città natale.