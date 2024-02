Forino (Av). La Città dei Sette Colli ha una nuova Centenaria . Forino è in festa per la signora Anna Autunno

Oggi, Domenica 11 Febbraio 2024, è una giornata straordinaria per la comunità di Forino, che si unisce in un caloroso e affettuoso augurio ai “Primi Cento Anni” della signora Anna Autunno. Una vita ricca di esperienze, di sacrifici, di amore e di sorrisi quella di Nonna Anna alla quale in questo meraviglioso giorno si sono stretti affettuosamente i suoi figli Antonio , Italia, Rosa, Luigi e Francesco, nonché i nipoti Stefania Riccardi, Enza Riccardi, Nino Manna

Deborah Manna, Pasquale Di Lorenzo, Sabato Riccardi, Moira Riccardi, Cesare Riccardi, Domenico Riccardi, Francesco Riccardi, i pronipoti, parenti, amici e conoscenti. L’energia, la voglia di vivere che ha sempre contraddistinto “Nonna Anna” sono sicuramente un inno alla vita per le generazioni moderne a non mollare mai pur dinanzi a tantissime difficoltà e peripezie che la stessa ci potrebbe riservare.

Anche la nostra Redazione si unisce alla gioia della Famiglia Riccardi, Autunno e della Cara Nonna d’ Irpinia signora Anna.

Da. Bio.