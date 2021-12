SPERONE. Stefano Alaia : testimonianza forte quella di Calenda ad Avellino

Un’ incontro quello di Sabato 4 dicembre alle ore 11,00 presso il Viva Hotel ad Avellino, con Carlo Calenda, a cui parteciperà anche una delegazione del Movimento Baianese in Azione con il Dott, Salvatore Alaia, per dare voce ad un territorio che in provincia di Avellino ha sempre rappresentato un punto di riferimento, delle diverse realtà. Un confronto con gli amministratori e iscritti, quello di Calenda, per delineare le linee strategiche e di sviluppo di alcuni settori come la scuola , la ricerca, la sanità senza dimenticare quella piaga sociale, il lavoro precario, che per troppo tempo ha tolto speranza e aspettative di vita per tante persone. Questo è quanto dichiarato dal Referente del Baianese, il Dott. Alaia, che ha sempre avuto a cuore le sorti di un intero territorio , quello irpino, a cui bisogna rapportarsi con rispetto e attenzione per le caoacità, le competenze e le abilità di diverse risorse umane che possono fare la differenza in un progetto comune per la provincia di Avellino.

