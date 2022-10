SPERONE. Si riunisce in sessione straordinaria urgente il consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale di Sperone è stato convocato in sessione straordinaria urgente per domani, venerdì 21 ottobre alle ore 19,30, all’ordine del giorno oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, c’è la questione TEMPIO CREMATORIO da realizzarsi nel Comune di Avella e di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Avella n. 36 del 10.10.2022 ad oggetto: Dichiarazione di pubblico interesse per l’affidamento dell’intervento finalizzato alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un tempio crematorio mediante finanza di progetto ex art. 183, comma 15 d. Lgs. 50_2016”. Determinazioni.