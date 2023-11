Sperone si illumina di magia natalizia: un ricco programma di eventi dal 1 dicembre al 5 gennaio 2024

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il piccolo comune di Sperone si prepara a trasformarsi in un luogo magico grazie a un programma di eventi che coinvolgerà tutta la comunità. L’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni e gruppi del territorio, ha organizzato una serie di iniziative che spaziano dal coinvolgimento dei più piccoli alla celebrazione della tradizione, fino ad arrivare alla conclusione con l’avvio delle trasmissioni on air di Gruppo Radio Sperone.

L’evento di apertura avrà luogo il 1 e 2 dicembre presso il centro sociale, dove i bambini saranno i protagonisti della piantumazione e dell’addobbo di un maestoso albero natalizio. Un momento di gioia, musica e socialità che darà il via ufficiale alle festività.

Un appuntamento da non perdere è previsto per il 7 dicembre in piazza L. Lauro, dove arriverà la suggestiva carovana del Pino Irpino 2023, che sta percorrendo l’intera Irpinia. Alle 19:45, il presepe di Antonio Napolitano si illuminerà in piazzale Sant’Elia, regalando un suggestivo spettacolo visivo.

L’8 dicembre, la magia delle luci natalizie si accenderà in piazza L. Lauro con l’evento “Disney Marvel”, che trasformerà la piazza in un mondo incantato di colori e fantasia.

Il 16 dicembre, il villaggio di Babbo Natale aprirà le sue porte alle ore 16 in via dei Funari, offrendo un luogo di gioia e divertimento per tutta la famiglia.

Il 17 dicembre, presso il centro sociale Sodano in via dei Funari, “Aspettando Natale” vedrà Babbo Natale in attesa di grandi e piccini, mentre alle 19 il Coro di Sperone allieterà la serata con un concerto parrocchiale presso la Parrocchia di via Nazionale.

Il 21 dicembre, alle 19, sarà la volta del concerto di Natale degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado di Sperone presso la Chiesa di Sant’Elia Profeta.

La tradizionale “Festa degli anziani” avrà luogo il 23 dicembre alle 19 presso la Palestra comunale di Sperone, offrendo un momento speciale per celebrare e onorare gli anziani della comunità.

Il 27 dicembre, alle 19, la rassegna musicale dei cori parrocchiali presso la Chiesa parrocchiale di Corso Umberto I regalerà un’atmosfera di festa e gioia.

Giovedì 28 dicembre, alle 20:30, la palestra comunale sarà il palcoscenico della tombolata del Forum Giovanile di Sperone, un’occasione per divertirsi e socializzare.

Il programma si concluderà il 5 gennaio 2024 con l’inaugurazione alle 10 delle trasmissioni on air di Gruppo Radio Sperone, portando la magia delle festività oltre il nuovo anno.

Sperone si appresta così a vivere un periodo di gioia, condivisione e tradizione, rendendo le festività natalizie un’occasione unica per la comunità locale.