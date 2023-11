SPERONE. Inaugurazione di un Centro Servizi Multifunzionale pensato per offrire una vasta gamma di servizi utili e necessari.

In un contesto sempre più dinamico e impegnato, la cittadina di Sperone si prepara ad accogliere un nuovo e prezioso alleato per la comunità: il Centro Servizi Multifunzionale, un luogo pensato per offrire una vasta gamma di servizi utili e necessari.

L’inaugurazione di questo innovativo centro è fissata per domenica 3 dicembre alle 17:30 e avrà luogo in corso Umberto I, al numero civico 168. Un’occasione imperdibile per i cittadini di Sperone, che potranno scoprire da vicino l’ampia offerta di servizi a disposizione.

Il cuore di questa iniziativa è costituito dai servizi CAF, patronato e sindacali, che saranno messi a disposizione per supportare i cittadini nelle pratiche amministrative, fiscali e lavorative. Un’aiuto prezioso per chiunque si trovi ad affrontare le complessità della burocrazia.

Ma le novità non finiscono qui. Un elemento distintivo del Centro Servizi Multifunzionale di Sperone è la presenza di una consulenza legale completa, compresa la consulenza in materia penale. La presenza di un avvocato in sede garantirà un supporto esperto per chiunque abbia bisogno di orientamento legale o assistenza in questioni più delicate.

A portare avanti questa iniziativa è una giovane coppia di fidanzati, un esempio di imprenditorialità e dedizione alla propria comunità. La loro visione è quella di creare un luogo che vada oltre il semplice erogatore di servizi, diventando un punto di incontro e di supporto per tutti i cittadini di Sperone.

Dall’apertura, prevista da lunedì in poi, il Centro Servizi Multifunzionale sarà operativo tutti i giorni, con orario continuato. La mattina, dalle 9:30 alle 13:30, e il pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:00, sarà possibile accedere a tutti i servizi offerti. Il sabato, invece, sarà giornata di chiusura, dando spazio agli operatori per prepararsi a nuove sfide e opportunità nella settimana successiva.

Questo nuovo Centro Servizi rappresenta un passo avanti nella semplificazione della vita quotidiana dei cittadini di Sperone, offrendo un luogo unico dove poter trovare soluzioni e supporto per le diverse esigenze della vita moderna. L’inaugurazione è solo l’inizio di un percorso dedicato a rendere la vita dei cittadini più agevole, promuovendo la crescita e lo sviluppo della comunità locale.