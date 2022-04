SPERONE: LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA IN COMUNE. IL SINDACO ADOLFO ALAIA “INIZIATIVA DI GRANDE SPESSORE CULTURALE, SOCIALE E DIDATTICO”.

Si è svolto Mercoledì 27 Aprile 2022 alle ore 10,00 nell’aula consiliare in Piazza L. Lauro l’incontro tra i rappresentanti comunali e i ragazzi della scuola media di Sperone per una lezione di educazione civica che nello specifico ha riguardato il funzionamento del Comune.

L’iniziativa organizzata dai docenti della scuola secondaria di I° grado di Sperone ha sviluppato il tema dell’educazione civica disciplina introdotta in tutti gli ordini della scuola dalla L. 92_2019 il cui insegnamento è divenuto obbligatorio a partire dall’anno scolastico 2020_2021.

All’incontro erano presenti oltre i ragazzi della scuola secondaria di I° grado di Sperone che sapientemente guidati dalle docenti Raffaella Napolitano e Maddalena D’Avanzo hanno interloquito con l’Amministrazione Comunale di Sperone rappresentata, per l’occasione, dal Sindaco Adolfo ALAIA, dagli Assessori Longobardi Pasquale, Nilde Roselli, D’Anna Sofia, dai consiglieri D’Avanzo Elia e Rosiello Paola oltre che dai funzionari comunali Dr. Fulcro Leo Massimo Felice Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Ten. Sorice Maurizio Responsabile dell’area di Vigilanza.

Un incontro stimolante non solo per aver reso in modo pratico le nozioni teoriche di questa disciplina, ma soprattutto per le domande interessanti che gli studenti hanno rivolto agli amministratori ed ai funzionari che hanno risposto in modo puntuale ed esaustivo.

Dopo l’introduzione dell’Ass.re Longobardi che ha illustrato i contenuti della giornata dedicata all’educazione civica e che ha dato, poi, lettura del messaggio del dirigente scolastico Dr. Serpico Vincenzo in ordine agli auspici per un proficuo scambio di informazioni tra chi gestisce il potere amministrativo e gli amministrati nonchè per una comprensione reale, da parte dei ragazzi, della gestione del potere amministrativo, è intervenuto il Sindaco di Sperone Adolfo ALAIA che nel ringraziare i docenti e il dirigente scolastico per la brillante iniziativa, ha avuto modo di stigmatizzare la pregnanza dell’incontro sottolineando l’aspetto più diretto ed immediato della visita che ha consentito ai cittadini/studenti di incontrare l’istituzione non solo in senso formale ma soprattutto materiale dando modo agli stessi di conoscere più da vicino il Sindaco e i suoi collaboratori, ma soprattutto capire come funzione il Comune e quali attività e quali servizi eroga il Comune a vantaggio di tutta la collettività.

“Credo – ha dichiarato il Sindaco di Sperone Adolfo ALAIA – che questi incontri siano sintomatici di un livello di crescita della scuola che non solo sul piano teorico ma soprattutto su di un piano pratico mira alla crescita ed alla formazione dei giovani studenti, che attraverso lo studio dell’educazione civica tendono a capitalizzare un maggiore senso civico e un maggiore senso di appartenenza alle istituzioni, accendendo in loro stessi quello che Aldo Moro definiva: «il desiderio di essere un cittadino».

Come amministrazione comunale – ha proseguito il Sindaco Adolfo ALAIA – saremo sempre disponibili e al fianco della nostra scuola non solo perché è compito dell’Ente, compatibilmente con le risorse disponibili, promuovere e rendere quanto più fruibile possibile il diritto allo studio da parte degli studenti ma soprattutto perche il Comune e la scuola sono due importanti pilastri della società e se queste due istituzioni funzionano bene, la società può essere solo migliore…

Quella di oggi – ha concluso il Sindaco – è stata una bella pagina di vita amministrativa e un momento di alta didattica per tutti gli intervenuti e l’intento dell’Amministrazione di Sperone, al di là degli interventi a sostegno della scuola pubblica come quello relativo alla realizzazione di un nuovo edificio per l’infanzia e la primaria e con una sezione dedicata all’asilo nido, è che queste iniziative possano ripetersi per sviluppare insieme ai giovani studenti non solo un dialogo ed una partecipazione attenta alle dinamiche istituzionali, ma una profonda coscienza di cittadino improntata ai valori della democrazia e della legalità.

Al termine dell’incontro ad ogni studente ed ai docenti è stato fatto dono di una copia della COSTITUZIONE ITALIANA intrattenendo poi i giovani ospiti con un buffet allestito per la circostanza con lo scopo di rendere meno informale il rapporto tra studenti e amministratori per annullare una “distanza” che spesso è solo concettuale.

adsense – Responsive – Post Articolo