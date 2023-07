SPERONE. Incidente tra autocarro e moto. Il centauro coinvolto è un 25enne di Casamarciano. Le condizioni

L’incidente di questo pomeriggio verificatosi a Sperone sulla Statale 7 bis, meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie, tra un autocarro e una moto, ha visto il centauro trasportato in prognosi riservata al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino dopo il violento scontro. Alla guida della moto un 25enne residente a Casamarciano, mezzo immatricolato in Polonia. Sul posto oltre ai Carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Sperone che hanno provveduto alla rilevazione del sinistro. Le condizioni del centauro, apparse immediatamente serie al momento del sinistro, col passare delle ore dopo il ricovero in ospedale sono migliorate escludendo il peggio. Saranno le autorità intervenute a stabilire le responsabilità del sinistro.