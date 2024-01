SPERONE. Il consigliere comunale Muccio esprime la sua soddisfazione per l’elezione della dottoressa Ines Fruncillo a presidente della federazione provinciale di Fratelli d’Italia

Pasquale Muccio consigliere comunale e presidente del circolo di Sperone, esprime viva soddisfazione per l’elezione della dottoressa Ines Fruncillo a presidente della federazione provinciale di Fratelli d’Italia e per l’avvocato Giovanni Candela primo eletto nel direttivo provinciale con ben 165 preferenze, entrambi sono stati in visita a Sperone per incontrare alcuni iscritti che poi hanno deciso di appoggiare i candidati sopracitati. “Il partito riparte, rinasce con nuova linfa , nuove idee e nuove energie, sono certo che Ines Fruncillo saprà raccordare i territori per portare sul tavolo del governo le nostre esigenze, è stato un onore essere vicino e schierarsi con Ines e Giovanni perché entrambi sono garanzia di lealtà e impegno. Ringrazio tutti gli iscritti al circolo per aver partecipato in maniera massiccia al voto di domenica”.