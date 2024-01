PALMA CAMPANIA. GLI STUDENTI SI AGGIUDICANO L’EDIZIONE 2024 DELLA CANZONE D’OCCASIONEPALMA CAMPANIA

La Quadriglia degli Studenti trionfa nella gara canora dedicata al Carnevale di Palma Campania, conquistando il primo posto nell’edizione 2024 della “Canzone d’Occasione”con il brano dal titolo Palma s’accende, il cui testo è stato realizzato da Umberto Bonagura, Donato Vuolo e Federico Bonagura. La canzone è stata interpretata da Tonia Cataldo, sulle note di “Furore” di Paola e Chiara. Agli Studenti anche il premio della Giuria Popolare.

Al secondo posto, si sono piazzati gli Scugnizzi, con la canzone Carnevale d’ ‘a frenesia, testo di Francesco Nappi, interpretata da Anna Maria Bozza, mentre sul terzo gradino del podio è giunta la Teglanum con il brano O Carnevale nuost è chisto ca’, scritto da Aldo Della Gala e cantato da Luigi Forte, Gelsomina Rainone e Tommaso Sepe.

Infine, uno speciale Premio Goliardia è stato attribuito alla Quadriglia di Scusate il Ritardo, con Guarda aquì, intonata dalla voce di Alessandro D’Auria, che è stato anche l’autore del testo.

Nel week-end appena trascorso s’è svolto, inoltre, un suggestivo momento musicale dedicato al sociale, con uno spettacolo curato magistralmente da parte dell’Isis “Rosmini” di Palma Campania, in collaborazione con l’associazione “Le Muse”.

La marcia di avvicinamento al Carnevale prosegue, adesso, con un nuovo appuntamento di forte richiamo: domenica 28 gennaio, difatti, avrà luogo in piazza De Martino il cerimoniale del “Ratto del Gagliardetto”, che sancirà ufficialmente il passaggio della bacchetta dai vecchi ai nuovi Maestri delle nove Quadriglie in gara nell’edizione 2024 della kermesse mascherata.

A seguire, l’allegro corteo si trasferirà nell’area adibita a Villaggio delle Quadriglie, in località Tirone, con il taglio del nastro dello spazio e l’insediamento nei padiglioni riservati a ciascun gruppo per l’organizzazione delle Prove, in vista degli appuntamenti clou di febbraio, dedicati al Carnevale.

«Ci avviciniamo a grandi falcate alla nostra amata Festa – afferma Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania – e ci auguriamo di vivere delle giornate ricche di spensieratezza e divertimento, rispecchiando i valori della tradizione e valorizzando l’importante sforzo prodotto per far sì che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi».