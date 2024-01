SPERONE. Giovane si lancia dal balcone, tragedia in via Subaiano

Nella quiete di Sperone, una comunità colpita dalla tragedia, la “Casa Colletta” in via Subaiano, solitamente luogo di accoglienza e speranza per giovani con particolari situazioni familiari, si è trasformata in teatro di un evento doloroso e scioccante.

Nella giornata di oggi sabato un giovane ospite della struttura ha compiuto un gesto estremo lanciandosi dal balcone, da un’altezza di circa 6 metri. L’impatto ha lasciato il giovane in gravi condizioni, ora ricoverato in rianimazione, dove lotta tra la vita e la morte. Trovato in una pozza di sangue è scattato immediatamente la richiesta di aiuto al 118

La “Casa Colletta” è da tempo un punto di riferimento nella comunità di Sperone, fornendo sostegno e assistenza a giovani che attraversano difficoltà familiari. Questo tragico episodio ha scosso la comunità, portando dolore e preoccupazione per il giovane coinvolto.

Le circostanze che hanno portato a questo gesto drammatico non sono ancora chiare, ma la comunità si ritrova unita nel desiderio di speranza che il giovane si possa salvare anche se è giunto in ospedale già in coma. Sul posto operano le forze dell’ordine per ricostruire la vicenda.