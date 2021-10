SPERONE. Convocato il primo consiglio comunale dopo le elezioni dello scorso 3 e 4 ottobre

E’ stato convocato il Consiglio Comunale, in SEDUTA ORDINARIA per il giorno 18 del mese di Ottobre 2021 alle ore 19,00 in PRIMA CONVOCAZIONE e per il giorno 19 del mese di Ottobre 2021 alle ore 19,45 in SECONDA CONVOCAZIONE.

La seduta, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione COVID-19, si svolgerà in presenza con l’ammissione del pubblico fino al massimo consentito dalla capacità ricettiva della sala.-

O R D I N E D E L G I O R N O

Esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri (art. 55 e ss. del D. Lgs. n. 267_2000 e s. m. e i).-

– Giuramento del Sindaco;

– – Comunicazione nomina componenti della Giunta Comunale e del vice Sindaco (art. 46 c. 2 del D. Lgs. n. 267_2000 e s. m. e i.- Determinazioni.-

– -Elezione componenti commissione elettorale comunale ai sensi del D.P.R. 20 Marzo n. 67 n. – — Determinazioni.

