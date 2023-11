SPERONE. “Concerto Lirico in Onore del Beato Carlo Acutis: ‘La mia autostrada per il cielo'”

Nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Elia, situata in via Sant’Elia, 79 a Sperone (AV), si terrà un concerto lirico di musica sacra straordinario il 26 novembre alle 19,30. Questo evento speciale è dedicato al Beato Carlo Acutis, una figura di ispirazione e devozione, la cui vita è stata un esempio luminoso di fede e amore verso Dio.

Il concerto sarà eseguito da un cast di talenti straordinari, tra cui il tenore Matthew Lamberti, il pianista Lorenzo Savarese e il flautista Giovanni Maria Chieffo. Inoltre, arricchiranno la serata la poetessa Paola Miele, che con la sua eloquenza darà vita alle sue dolci poesie, e il Rettore e Presidente dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, Gr. Uff. Dott. Sante De Angelis.

Questo concerto non è solo un’occasione per apprezzare la bellezza della musica sacra, ma è anche un’opportunità per conoscere meglio la vita e il messaggio del Beato Carlo Acutis. La sua breve ma intensa esistenza è stata caratterizzata da una dedizione totale a Cristo, un impegno a servire i deboli e gli emarginati, e una passione per la diffusione del messaggio di Dio attraverso il web. Le sue parole, tra cui “L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo” e “Non io ma Dio,” testimoniano la sua profonda spiritualità e la sua missione di diffondere la fede.

Il 26 novembre, la serata sarà dedicata interamente a questo straordinario angelo che ha donato tanto all’umanità. Sarà un’occasione per emozionarsi insieme e pregare il Beato Carlo affinché possa guidarci nel complesso percorso della vita.

L’organizzazione di questo evento è frutto della collaborazione tra FFProductions&Management (Flora Febraro Produzioni), il Comune di Sperone, la Pro Loco, l’Associazione La Piccola Cometa e la Poetessa Paola Miele. Per coloro che non possono partecipare di persona, la serata sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook, consentendo a un pubblico più ampio di condividere questa esperienza unica di fede e musica sacra. Non mancate a questa straordinaria serata di devozione e celebrazione.