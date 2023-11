La squadra dei Vigili del Fuoco di Bisaccia intorno alle ore 19’00 di oggi otto novembre , è intervenuta sulla strada per il Formicoso al bivio per Andretta nel territorio del comune di Bisaccia, per un incendio di un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno riguardato la parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Sant’ Angelo dei Lombardi per i rilievi di propria competenza.