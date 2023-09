SPERONE (AV). “Uniti per Sperone” augura buon anno scolastico

Il gruppo consiliare augura a tutti gli studenti speronesi un buon anno scolastico 2023-24. Ecco la nota:

“Inizia un altro anno scolastico e il nostro augurio va a tutto il mondo scuola in particolare agli alunni. Anche quest’anno partirà senza lo scuolabus. Ogni anno poniamo stessa domanda all’amministrazione, la risposta che ci arriva non è convincente . Chiederemo di riavviare un’indagine conoscitiva tra le famiglie degli alunni di tutti gli ordini di studi. Gli scorsi anni questa procedura è stata fatta ma ad oggi noi di Uniti per Sperone non troviamo traccia dei risultati ottenuti. Siamo curiosi di sapere se ci sono adesioni per attivare il servizio. Abbiamo dato varie soluzioni, il servizio può costare tra i 7/ 12000 euro annui al comune e di 20 euro la quota di partecipazione per le famiglie, noi pensiamo che siano cifre accessibili. Siamo l’unico comune del mandamento baianese a non avere questo servizio ci è stato risposto che la distanza media tra l’abitazione di un alunno e i plessi scolastici è di soli 450 m cosa alquanto discutibile e che il costo sarebbe eccessivo a noi non risulta”.