SPERONE. Contributi buoni libri, è possibile presentare istanza.

L’assessore Sofia D’Anna del Comune di Sperone porta a conoscenza, per gli aventi diritto, che a partire dal 14 Settembre 2023 e fino al 29 Settembre 2023 è possibile presentare istanza per accedere ai contributi per buoni libro A.S. 2023/2024.-

I contributi saranno erogati previa presentazione della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, in ossequio alle disposizioni reginali vigenti in materia. I contributi saranno erogati sulla base di una graduatoria stilata in ragione dell’ISEE e saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi che saranno trasferiti al Comune da parte della Regione Campania.-

Si evidenzia che il Comune di Sperone erogherà i contributi solo per gli studenti della scuola media secondaria di primo grado di Sperone (AV).-

Sulla home page del Comune di Sperone è disponibile la documentazione per presentare l’istanza per il buono libro che, a cura del Comune di Sperone (AV), sarà anche consegnata direttamente alla scuola per consentire una capillare distribuzione alle famiglie degli studenti.