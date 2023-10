Avella: Inizio della Mensa Scolastica a Servizio degli Alunni dal 23 ottobre 2023

È con piacere che l’Amministrazione Comunale di Avella annuncia l’inizio del servizio mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (tempo pieno). A partire dal prossimo lunedì, 23 ottobre 2023, i bambini avranno accesso a pasti equilibrati e nutrienti direttamente presso le strutture scolastiche.

Il gestore ufficiale del servizio mensa è la ditta RISTONET SRL, con la quale l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica hanno recentemente concluso accordi significativi. Questa partnership è stata fondata su principi di qualità, sicurezza alimentare e attenzione alle esigenze nutrizionali degli studenti.

L’inizio del servizio mensa rappresenta un passo importante per il benessere degli alunni, offrendo loro un ambiente accogliente e adeguato per consumare pasti salutari durante la giornata scolastica. Questo non solo contribuirà al loro sviluppo fisico, ma anche alla creazione di abitudini alimentari sane fin dalla giovane età.

Il menù proposto sarà variegato e bilanciato, tenendo conto delle diverse esigenze alimentari e delle restrizioni dietetiche degli studenti. Saranno privilegiati ingredienti freschi e di alta qualità, garantendo un’esperienza culinaria positiva per i giovani frequentatori della mensa.

L’inizio del servizio rappresenta il frutto di una collaborazione attiva tra l’Amministrazione Comunale, la Dirigenza Scolastica e il gestore RISTONET SRL. Tutte le parti coinvolte hanno lavorato con impegno per garantire l’avvio puntuale e l’efficienza del servizio, mettendo al centro il benessere degli alunni.

Inoltre, è importante sottolineare che l’Amministrazione Comunale e RISTONET SRL sono impegnati a mantenere uno standard elevato in termini di sicurezza alimentare e qualità del servizio. Sono previsti regolari controlli e valutazioni per garantire che gli standard stabiliti siano rispettati in modo continuativo.

Genitori, insegnanti e studenti sono invitati a partecipare attivamente a questo nuovo capitolo nella vita scolastica di Avella. L’Amministrazione Comunale auspica che la mensa scolastica non solo soddisfi le necessità alimentari degli alunni, ma diventi anche uno spazio positivo per la socializzazione e la condivisione di esperienze.

Con l’avvio di questo servizio, Avella dimostra il suo impegno verso la promozione di uno stile di vita sano e il benessere dei suoi giovani cittadini. L’Amministrazione Comunale e RISTONET SRL guardano al futuro con fiducia, anticipando una collaborazione fruttuosa per garantire un servizio mensa di qualità per gli anni a venire.