SOS 4 ZAMPE. Avella, cagnolina investita fugge dopo l’incidente: si cerca Pepita

AVELLA – Momenti di apprensione nella serata di ieri ad Avella, dove una cagnolina di piccola taglia, di nome Pepita, è stata investita nei pressi dell’anfiteatro intorno alle 19:30. Subito dopo l’impatto, l’animale, visibilmente spaventato, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto riferito dai proprietari, Pepita potrebbe essere ferita e in stato di shock, e per questo motivo potrebbe essersi nascosta in qualche luogo riparato, come giardini, garage o zone poco frequentate.

La famiglia, profondamente preoccupata, ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché chiunque si trovi in zona possa prestare attenzione e segnalare eventuali avvistamenti. In casi simili, spiegano, è importante avvicinarsi con cautela per non spaventare ulteriormente l’animale.

Le ricerche sono attualmente in corso e ogni informazione può risultare decisiva per il ritrovamento. Si invita chiunque abbia notizie utili a contattare tempestivamente i proprietari.

La speranza è che Pepita possa essere ritrovata al più presto e tornare sana e salva a casa.

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