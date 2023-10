Si apre il sipario sulla XIII edizione del Premio Castrum Cisternae

Il Premio letterario Internazionale organizzato dalla Pro Loco Castrum APS, oltre al patrocinio del Comune di Castello di Cisterna, anche per l’edizione 2023 fa registrare il riconoscimento dei seguenti enti: la Città Metropolitana di Napoli, il Consiglio Regionale della Campania, La Diocesi di Nola, la scuola locale Istituto Comprensivo, Unpli di Napoli, Accademia Internazionale Vesuviana, il Comune di Pomigliano D’Arco. Anche quest’anno la giuria composta dalla Prof.ssa Anna Mucerino Presidente, Prof.ssa Liana Guadagni, Prof.ssa Maria Antonietta Boccieri, Prof.ssa Margherita Romano, Prof.ssa Maria Giugliano Cav. Gianni Ianuale si è riunita per giudicare più di 100 opere di grande pregio provenienti anche da scuole superiori di secondo grado di tutta Italia. “Un premio, nato con l’intento di promuovere la poesia e l’arte in generale, negli anni ha raggiunto un traguardo prestigioso” afferma il coordinatore del Premio, Ferdinando Calabrese. A fargli eco il Presidente della Pro Loco Castrum, Fiorella Chirollo, che chiosa: “La tredicesima edizione è dedicata al grande Gianni Rodari, poeta sensibile e visionario, che è riuscito ad esprimere con una rara semplicità e bellezza il mistero della vita. La sua “speranza” ancora oggi ci fa credere che la poesia è quanto mai viva ed ha molto da darci”. ‘Il festival della poesia’ torna con una due giorni ricca di interessanti spunti e con una lunga sequenza di presentazioni e ospiti prestigiosi. Si parte il 20 ottobre ore 18.00 presso l’Auditorium E. De Nicola di Castello di Cisterna con il convegno: ‘Scrittura d’infanzia e orizzonti pedagogici. Gianni Rodari tra narrazione e formazione’ con gli interventi del Prof. Leonardo Acone dell’Università di Salerno, della Prof.ssa Roberta D’Ovidio Docente liceo M.Serao, intervallati da momenti di lettura curati dall’attrice Nella D’Angelo. Una speciale sezione “La botteguccia della speranza: un sogno che si chiama umanità” a cura delle studentesse delle classi 3AP e 3BP del Liceo Matilde Serao, indirizzo Scienze Umane guidate dalla dirigente Luisa Patrizia Milo e dalle docenti Luisa De Lorenzo, Carmen Di Fiore, Roberta D’Ovidio, Sonia Piccolo, Maria Sorrentino. Sabato 21 ottobre ore 19.15 cerimonia finale di premiazione presso l’Abbazia San Nicola di Castello di Cisterna. A moderare la giornalista Filomena Carrella. Ai premiati verrà consegnata un’opera del maestro Luigi Minichino, l’emblematico trofeo del premio consistente in due Torri in pietra lavica proveniente dalle cave site nel Comune di Castello di Cisterna. Ospite d’eccezione l’attore Agostino Chiummariello della serie TV Mare fuori.