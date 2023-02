Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 06’30 di oggi 8 febbraio sono intervenuti nel comune di Serino, sulla SP 138 in contrada Isca, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo in legno e lamiere contenete circa sessanta rotoballe di paglia e fieno. Lunghe le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell’area, che sono durate circa sette ore e hanno visto impegnate due squadre della sede centrale.