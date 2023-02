MERCOGLIANO.Incontro commemorativo presso l’Istituto Comprensivo a trent’anni dall’uccisione di Pasquale Campanello.

A trent’ anni dall’uccisione dell’agente di polizia penitenziaria Pasquale Campanello, incontro commemorativo presso l’ Ic Mercogliano. Si e’ tenuto presso l’ Auditorium dell’ IC Mercogliano un toccante incontro commemorativo organizzato dall’ Associazione Libera,Forum dei giovani di Mercogliano,pro Loco di Mercogliano dott.Stefania Porraro,Amministrazione Comunale. Presente ,inoltre ,la vedova del sottoufficiale che,dopo i saluti e la soddisfazione espressa dall’ istituzione scolastica per l’ importanza e significativita’ dell’ iniziativa che ha posto attenzione proprio nella scuola e soprattutto negli studenti quali messaggeri di legalita’ e il sindaco avv.Vittorio D’ Alessio,che ha voluto testimoniare il suo impegno costante affinche’ si garantisca legalita’ sia dentro che fuori la scuola e in ognuno prevalga senso civico e di appartenenza alla comunita’ ,esplicabile anche attraverso piccoli gesti e buona pratiche,la vedova dell’ agente ha ripercorso commossa i momenti che precedettero e seguirono l’ uccisione del marito. Ha espresso lo sgomento e lo smarrimento provato e vissuto e il significato della commemorazione . “Se anche un solo ragazzo dopo le mie parole,decidesse di seguire la strada del bene e la strada giusta,il sacrificio non sara’ stato vano”. Queste le parole conclusive salutate da un lungo applauso di una platea attentissima. Al termine degli interventi, gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di tutti i plessi: Mercogliano,Torelli,Ospedaletto d’ Alpinolo,hanno poi consegnato e commentato i lavori preparati con i propri docenti . Si ringraziano ,ancora i presenti all’ incontro: la delegata all’ Istruzione prof.Barbara Evangelista che puntualmente si interfaccia con l’ Istituzione Scolastica garantendo collaborazione e interessamento alle situazioni e questioni inerenti; Il consigliere comunale Bernardino Jovine quale testimone e collega del compianto Pasquale Campanello; L’ Arma dei Carabinieri e il comandante della stazione Carabinieri di Mercogliano. Il dott.Antonio Fasolino per il supporto tecnico alla manifestazione.