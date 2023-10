IRPINIA. SEQUESTRATA UN’AREA DI CIRCA 2.500 MQ E DENUNCIATO IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI UN’IMPRESA EDILE PER LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

Le Fiamme Gialle irpine del Comando Provinciale, guidato dal Col. Salvatore Minale, a seguito dello sviluppo di elementi info-investigativi acquisiti nell’ambito dell’azione ordinaria di controllo del territorio, hanno individuato, a Sant’Angelo dei Lombardi, una vasta area di circa 2.500 mq, di fatto utilizzata come discarica abusiva.

All’interno della suddetta area, i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno rinvenuto carcasse di automezzi, escavatori, muletti, rifiuti costituiti da carcasse di attrezzature, metalli ferrosi, cerchioni per camion, pneumatici e materiali vari di scarto di edilizia.

Per lo stoccaggio incontrollato dei rifiuti rinvenuti, lasciati alle intemperie, è stata segnalata alla competente Procura della Repubblica una donna di anni 58, di Sant’Angelo dei Lombardi, rappresentante legale della società proprietaria del terreno, per le violazioni previste dall’art. 192 (divieto di abbandono) e dall’art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sequestrata l’intera area.

L’attività ispettiva rimarca ancora una volta la continua azione multi trasversale della Guardia di Finanza Irpina che, senza sosta, si impegna per la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini.

L’illecito smaltimento di rifiuti in luoghi non autorizzati, oltre a deturpare gravemente il territorio provocando irreparabili contaminazioni del sottosuolo con gravi conseguenze per la salute pubblica, costituisce una pratica di concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici che sostengono gli oneri relativi al loro regolare smaltimento nelle discariche autorizzate.