Champions, Napoli-Real Madrid 2-3: Decisiva l’autorete di Meret. Di seguito il video

Napoli e Real Madrid si sono affrontati in una partita emozionante che ha visto i Blancos vincere per 3-2, con l’autorete sfortunata di Meret che ha fatto la differenza.

La partita ha preso vita con grande intensità fin dai primi minuti, con il Real Madrid che ha cercato di prendere il controllo. Tuttavia, è stato il Napoli a sbloccare il punteggio all’18’ minuto quando Natan ha colpito la traversa con un colpo di testa e Ostigard ha sfruttato il rimbalzo per segnare con un colpo di testa. Ma il vantaggio è durato poco, poiché Vinícius Júnior ha pareggiato per il Real Madrid al 27′.

Il Napoli è andato in svantaggio al 34′ con una bellissima rete di Bellingham.

Nella seconda frazione di gioco, il Napoli ha ottenuto un rigore al 50′ per un fallo di mano di Nacho e Zielinski ha segnato dal dischetto al 54′, portando il punteggio sul 2-2. Tuttavia, il Real Madrid ha ottenuto la vittoria grazie a un potente tiro di Valverde che ha colpito la traversa e poi è rimbalzato sfortunatamente sulla schiena di Meret, finendo in rete al 78′.

Con questa vittoria, il Real Madrid si trova in cima al girone C, mentre il Napoli è al secondo posto insieme al Braga. La prossima sfida per il Napoli sarà contro l’Union Berlino, che oggi ha perso contro il Braga. Gli azzurri cercano di rimettersi in carreggiata e cercare la qualificazione ai quarti di finale della Champions League.

(Andrea Salvatore Guerriero)