Scisciano verso le comunali 2023

Maggio è arrivato e manca poco al cambio di alcune amministrazioni, ben 84 in Campania. Anche Scisciano è chiamata al voto con due le liste civiche in campo: CAMBIAMO SCISCIANO con il candidato al Sindaco Giuseppe La Rezza e la lista ARIA NUOVA con la candidatura a Sindaco di Clavino Ambrosino Antonio Gladenoro.

A sostenere la lista Cambiamo Scisciano c’è Anna Giovanna Napolitano, contabile e mamma, che fin da subito ha deciso di scendere in campo e mettersi dalla parte del Cambiamento.

“Sono una moglie felice di un militare e mamma di due splendide bambine. Sono una contabile e ho sempre ricoperto ruoli in segreteria e amministrazione. In famiglia come nel lavoro ciò che mi ha sempre contraddistinto è il senso del dovere e del sacrificio: le cose più importanti perché caratterizzano quotidianamente la mia vita. Ho sposato sin da subito il progetto del dottore La Rezza perché in lui rivedo principalmente questi valori. Sostengo, condivido e mi faccio promotrice di ogni punto del Nostro programma elettorale che tocca ogni settore, dalla scuola alla socialità, dalla salute all’ambiente. Sono consapevole che purtroppo Scisciano è un paese in crisi e che c’è tanto da lavorare per riqualificarlo e riportarlo al valore di un paese civile. Un paese, del quale, da mamma vorrei che le mie figlie se ne innamorassero. Da lavoratrice vorrei dare tutto il mio supporto e la mia esperienza affinché Scisciano diventi un comune che si adegui all’innovazione, alla sempre più avanzata tecnologia che ormai è parte integrante di tutte le amministrazioni, e vorrei aiutare soprattutto quelle persone che purtroppo non sono pronte al mondo digitale. Vorrei Scisciano al passo con il mondo e modo attuale.

Come dice Papa Giovanni Paolo II: “più grave del pur grave degrado economico e sociale è la rassegnazione. Bisogna reagire con coraggio e costruire la Speranza!”

Così il nostro progetto deve essere scelto per partecipare al Cambiamento!”.

Nunziata Napolitano