SANT’Oggi. Martedì 2 maggio la chiesa celebra sant’Antonino Pierozzi e sant’Atanasio di Alessandria.

Oggi 2 maggio la chiesa celebra, nacque a Firenze nel 1389, rimasto orfano di madre a 6 anni, fu affidato all’educazione severa del padre e alla formazione culturale e spirituale del frate domenicano Giovanni Dominici (beato), discepolo di santa Caterina da Siena e promotore di una profonda riforma della Chiesa e dell’ordine domenicano. Non ancora sedicenne, entrò nell’ordine dei domenicani, vestì l’abito in Santa Maria Novella a Firenze e, dopo la preparazione filosofica e teologica, fu ordinato sacerdote nel 1413. Sin da giovane ricevette numerosi incarichi di responsabilità, priore dei conventi domenicani San Pietro Martire a Napoli, quello sopra Minerva a Roma, Gaeta e Siena, mentre il 28 maggio 1437 il generale dell’ordine, Bartolomeo Texier, lo nominò vicario dell’Osservanza per tutta l’Italia. Nel 1439, grazie alla munificenza di Cosimo de’ Medici, Antonino è eletto priore a Firenze del nuovo convento di San Marco. Durante questa carica papa Eugenio IV lo nominò e consacrò arcivescovo di Firenze il 12 marzo 1446. Accettò l’incarico seppur con riluttanza, provò anche a fuggire, ma venne bloccato a Fiesole, e svolse il suo compito contraddistinguendosi per magnanimità, carità e profonda dottrina. Cominciava così un periodo diverso della sua vita, quello del pastore tutto dedito al suo gregge, sia dal punto di vista materiale, con l’assistenza ai poveri, che spirituale, con la riorganizzazione delle parrocchie, il ripristino degli ideali evangelici nel clero, l’istruzione dei fedeli. Le sue quaresime erano improntate al tentativo di scuotere il clero e suscitare il riconoscimento dei propri peccati in vista di una salutare penitenza. Morì il 2 maggio 1459, presso Montughi, un colle abitato appena fuori Firenze; patrono di Firenze.