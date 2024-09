Schillaci: “il bomber di tutto il popolo italiano”

Oggi per gli amanti del calcio , e dello sport in generale, è un giorno triste. Oggi ci ha lasciati Salvatore Schillaci, detto Totò, bomber della Juventus e dell’Inter, tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90. Il suo nome rimarrà inevitabilmente legato al mondiale di calcio del 1990 svoltosi in Italia. Con i suoi goal Schillaci trascinò l’Italia di Vicini alla semifinale contro l’Argentina di Diego Armando Maradona, e per un soffio quella nazionale non vinse il Mondiale, arrivando terza.

I goal di Totò, in quel mondiale , hanno segnato un epoca , una fase calcistica irripetibile e fanno parte della storia sportiva del calcio italiano e nessuno mai potrà cancellare quei momenti felici di quelle mitiche ” notti magiche ” che per sempre accompagneranno la vita di ogni appassionato di calcio italiano. Quel calcio, fatto di passione, di partecipazione popolare e di sentimenti veri e sinceri. Il calcio, in quel tempo, era ancora condivisione di emozioni sportive.

Grazie caro Toto’ per quei goal, per quelle gioie , per quei momenti felici che hanno fatto sognare ad ogni aperti una nazione intera , calcistica e non . Grazie nostro indimenticabile bomber, grazie a te che sei stato il bomber del popolo italiano tutto.

Marco Grossi