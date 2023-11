L’ASD Felice Scandone Avellino rende noto che la gara in programma Sabato 4 Novembre alle ore 20 contro la Pallacanestro Angri, valevole per la settima giornata del Campionato di serie B Interregionale, per motivi di ordine pubblico, è stata posticipata a Domenica 5 Novembre con palla due prevista alle ore 18.