Scafati: In piazza per pregare contro la guerra.

di Marco Esposito

In tanti si sono riuniti sul piazzale della principale piazza Vittorio Veneto di Scafati, tutti riuniti in un cerchio di solidarietà per pregare per la pace e contro una guerra inutile. Un speranza racchiusa in preghiera che in tante piazze d’Italia sta accadendo.

Una preghiera guidata dal parroco della Chiesa Madre, Santa Maria delle Vergini, Don Giovanni De Riggi. che nelle sue parole di omelia ha citato “Pace abbiamo chiesto, operatori di pace siamo chiamati ad essere”.

Presente anche il Sindaco Cristoforo Salvati: “Siamo chiamati a fare la nostra parte con la solidarietà al popolo Ucraino e con la preghiera” esprimendo un ringraziamento a Don Giovanni per aver organizzato questo momento di raccolta spirituale.

A fine preghiera sono stati fatti volare dei palloni con i colori ufficiali Ucraini, Giallo e Blu, gli stessi colori della città di Scafati.

