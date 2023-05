SAVIANO. Ecco la II edizione dello “Scambio delle Figurine Panini” 2022/23

Sabato 6 Maggio 2023, dalle ore 11,30 presso la villa Comunale di Saviano si è svolta la II° Ed. “Scambio delle figurine Panini “Anno calcistico 2022/23. L’iniziativa organizzata, dal Prof. Andrea Fescina, ha riscosso notevole successo di partecipazione e condivisione ed ha avuto l’obiettivo primario di stimolare e aggregare i nonni, i genitori e i bambini ad un incontro per trascorrere una mattinata serena lontana dai meccanismi del social. Collezionare l’album delle figurine dei calciatori, risulta non solo un metodo attivo per rendere i bambini più consapevoli e autonomi nel formulare un metodo di ricerca, ma permette durante lo scambio di esse di trascorrere un momento spensierato e libero nella natura, al verde e all’aria aperta. Stare insieme adulti e bambini significa aumentare i rapporti sociali: parlare, confrontarsi, conoscersi, giocare e aiutarsi. Grazie alle famiglie e alla scuola, che si è potuto seguire un certo percorso formativo e didattico. Saluti e ringraziamenti a tutte le famiglie che sono intervenute e alle persone che sono state vicine all’organizzatore, collaborando in quest’attività semplice ed efficace. Saluti al Sig Donato di Piazzolla, a Salvatore del corso Garibaldi di Saviano e all’Avv Raffaele, che con pazienza certosina si sono impegnati con i propri figli. Saluti al Prof. Iannucci Pasquale che ha aderito e sostenuto l’iniziativa nel corso della mattinata, insieme alla moglie ins. Pizza Fortura Brigida. Omaggio alle D.S. Dott.ssa Palma Miracapillo del 1 Circolo di Saviano e alla Dott.ssa Carolina Serpico dell’I,C. “Ciccone” di Saviano per la fattiva collaborazione e a tutte le Insegnati dei Plessi di Saviano, che si sono adoperate per rendere valida l’iniziativa, Si spera che ciò sia stato di gradimento a tutti i cittadini e si augura che possa essere realizzata nel migliore dei modi dalla presenza dei collezionisti anche l’anno prossimo. (Pasquale Iannucci)