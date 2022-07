SAVIANO. Don Andrea Pesapane festeggia i 50 anni di Sacerdozio

Auguri a Don Andrea Pesapane per il suo 50° Anniversario di Sacerdozio avvenuto l’8 Luglio 2022. Il Sacerdote, originario di Moschiano (Av) e parroco della Chiesa Madre di Saviano, è grato al Signore per aver ricevuto il dono di questa grande missione. Dopo aver ricevuto nel lontano 8 luglio 1972 nella sua Moschiano l’ordine Sacerdotale, trascorre i primi anni di sacerdozio, tra Terzigno e Liveri e arriva nella sua Saviano dove festeggia, dopo 37 anni, con la propria Comunità Parrocchiale il suo mezzo Secolo di vita Sacerdotale. Il Prelato, persona, leale, premurosa, intelligente e virtuosa, ha rappresentato da sempre per la comunità savianese un vivo esempio da seguire per una vita fatta di fede e solidarietà. Con il suo grande spirito di sacrificio e con lo sguardo e un sorriso affettuoso, è stato sempre pronto ad aiutare il prossimo e tutelare le persone in difficoltà,. I fedeli e i parrocchiani lo stimano e lo rispettano vivamente per il suo modo di essere. La festa si è svolta in vari momenti di preghiera, da Lunedi a Giovedi presso la Chiesa della Madonna della Libera e Venerdi 8 Luglio 2022 con il corteo, che partito dalla Chiesa della Madonna della Libera è giunto alla Chiesa di San Giacomo Apostolo, dove insieme al Vescovo di Nola Mons. Francesco Marino e numerosi Sacerdoti, era atteso per officiare la Celebrazione Eucaristica, cantata dal Coro parrocchiale. Hanno partecipato all’evento il Sindaco di Saviano Avv Vincenzo Simonelli, gli Assessori ed alcuni Consiglieri. Dopo i saluti e gli Auguri del Sindaco che ha donato a Don Andrea, a nome dell’Amministrazione Comunale, una targa ricordo dell’evento, il Mons. Don Prezioso del Giudice, il più anziano dei Sacerdoti presenti, ha rivolto, a nome di tutti, il suo pensiero di elogio, onorando la sua grande virtù e la fede di Sacerdote La Festa comunitaria e conviviale, è continuata in Piazza Vittoria. Vivissimi Auguri a Don Andrea e nel nome del Signore lunga vita nell’ordine Sacerdotale. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo