SANT’Oggi. Sabato 12 agosto la chiesa celebra beato Innocenzo XI, santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, beato Karl Leisner e Servo di Dio Leone Giovanni Dehon

12 agosto: Servo di Dio Leone Giovanni Dehon (Léon Gustave Dehon), nacque a La Capelle (Francia) il 14 marzo 1843, da un’agiata famiglia di possidenti terrieri. L’ambiente famigliare in cui crebbe il piccolo Léon non era molto portato alla pratica cristiana: il padre, difatti, si professava tale soltanto di nome, senza però partecipare ai sacramenti. L’unico spiraglio di una vita cristiana gli venne dalla madre, cresciuta nella devozione al Sacro Cuore di Gesù, devozione che trasmetterà al figlio. Coltivò sin dai primi studi l’intenzione di farsi sacerdote, ma i genitori, soprattutto il padre, che sognava per lui una brillante posizione sociale, cercò subito di ostacolarlo dalla sua vocazione, inviandolo alla Sorbona di Parigi, dove, all’età di 21 anni, conseguì il dottorato in Diritto Civile. Il padre, quasi a volerlo distogliere dall’idea del sacerdozio, gli offrì un viaggio in Oriente. Il giovane Leone gode di percorrere soprattutto la terra di Gesù, ma al suo ritorno, senza cedere alle resistenze familiari, si ferma a Roma, va dal papa Pio IX e gli confida la propria vocazione e così il 25 ottobre 1865, entrò nel seminario francese di Santa Chiara a Roma. Fu ordinato sacerdote nella basilica di San Giovanni in Laterano il 19 dicembre 1868, avendo la gioia di vedere riaccostato ai sacramenti il proprio padre. Dopo la forte esperienza ecclesiale, quale stenografo al Concilio Vaticano I, Leone torna nella sua diocesi d’origine, Soissons, e in obbedienza al proprio vescovo, diviene cappellano di San Quintino. Con quattro lauree (diritto civile, canonico, filosofia e teologia) e soprattutto con una solida esperienza spirituale e ecclesiale, esprimerà tutto il suo fervore e la sua sensibilità in molteplici iniziative pastorali e sociali. Nel 1873 giunsero nella parrocchia di San Quintino un gruppo di suore francescane che presero il nome di Ancelle del Sacro Cuore, Leone ne divenne confessore e direttore spirituale; il contatto con la vita di questo convento, fu decisivo per la sua vita, vedendo ormai chiaro il suo anelito a divenire un religioso, sentendo forte attrazione per una vita dedicata al Sacro Cuore, per potergli offrire amore e riparazione per i peccati degli uomini. Pur esistendo molte Congregazioni femminili con questa spiritualità in quel periodo in Francia, non ne trovò una maschile che lo soddisfacesse, per cui chiese consiglio al suo vescovo, il quale il 13 luglio 1877 diede la sua approvazione. Il giorno dopo Leone comprò il “Collegio San Giovanni” che diventerà la culla della sua Congregazione degli Oblati del Sacro Cuore, che 7 anni dopo cambiò il nome in Sacerdoti del Sacro Cuore (dehoniani). Il 28 giugno 1878, festa del Sacro Cuore, nella cappella del collegio San Giovanni, il canonico Leone emetteva i voti religiosi come primo Oblato del Sacro Cuore e vi univa il voto di vittima d’amore e riparazione. Per questo volle chiamarsi con un nome nuovo: Giovanni del Sacro Cuore. Morì a Bruxelles il 12 agosto 1925, a 82 anni, stendendo la sua mano verso l’immagine del Sacro Cuore, con voce chiara esclamò «Per lui sono vissuto, per Lui io muoio. È Lui il mio tutto, la mia vita, la mia morte, la mia eternità».