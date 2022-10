SANT’Oggi. Martedì 4 ottobre la chiesa festeggia san Francesco d’Assisi, san Petronio e beato Francesco Saverio Seelos

4 ottobre: san Petronio, non nacque a Bologna, ma sembrerebbe esser nato in Spagna, il padre Anicio Probo Petronio, era prefetto romano delle Gallie. Come il padre, Petronio, prima di essere consacrato vescovo, fu Prefetto del pretorio nella provincia spagnola dell’Impero. Questi fu inviato dall’Imperatore a Roma per scongiurare il pericolo di eresie. Papa Celestino I, avvisato in sogno da san Pietro della morte del vescovo Felice di Bologna, decise, come gli era stato rivelato, di nominare nuovo vescovo proprio l’Ambasciatore imperiale. Non potendo resistere al volere di Dio Petronio accettò l’incarico. Accolto festosamente a Bologna si preoccupò di ricostruire la città distrutta per ordine di Teodosio I che l’aveva punita per l’uccisione del proprio ambasciatore. In realtà, le informazioni sicure su di lui sono molto poche e imprecise. Purtroppo, il V secolo fu un periodo nefasto per la penisola italica, che venne sottoposta a continue scorrerie, lutti, stravolgimenti ed infine a conquiste da parte delle popolazioni barbariche. In questo stato di evidente disordine della società del tempo, la figura del vescovo era l’unica capace di essere ancora un punto di riferimento sia spirituale che materiale per la popolazione indifesa. San Petronio esercitò alla perfezione il ruolo di vescovo, fu l’ottavo della città di Bologna, che era una diocesi suffraganea a quella di Milano e, pertanto, i vescovi milanesi si recavano spesso presso di essa. Durante il suo episcopato, la città venne riordinata e la diocesi rinnovata nelle opere e nella fede. Prima di procedere con l’edilizia ecclesiastica, diede una casa a tutti i bolognesi e successivamente, procedette al rafforzamento delle mura cittadine affinché gli abitanti potessero essere difesi adeguatamente. Nonostante ebbe una vita materiale molto attiva, non trascurò la sua vita spiritualmente, anch’essa intensa, che praticava presso una comunità di monaci contemplativi. Morì intorno al 480 d.C. tra il profondo e sincero dolore dei bolognesi; patrono di Bologna.