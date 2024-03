SANT’Oggi. Martedì 26 marzo la chiesa festeggia san Castulo di Roma e san Emanuele di Anatolia

Oggi 26 marzo la chiesa festeggia, secondo la Passio di san Sebastiano, era il cubiculario (domestico) o un tesoriere dell’imperatore Diocleziano, e marito di sant’Irene, e nascondeva molti cristiani nel palazzo imperiale del Palatino. Riveste un ruolo nel racconto della vita di san Sebastiano; lo introduce a corte, e, convertitosi al cristianesimo, lo imita dedicandosi all’assistenza dei cristiani incarcerati e partecipando ad alcune funzioni religiose all’interno del palazzo stesso dell’imperatore. Assiste in carcere anche i fratelli martiri Marco e Marcelliano. Con l’amico Tiburzio, portò alla conversione uomini e donne che presentò a papa Caio, che amministrò loro il battesimo. Fu tradito da un apostata, un certo Torquato, che lo denunciò al cospetto di Fabiano, prefetto della città, fu arrestato e, dopo aver sopportato coraggiosamente le torture, fu gettato in una fossa e sepolto vivo sotto una massa di sabbia, sulla via Labicana. Morì a Roma nel 286.