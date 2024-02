SANT’Oggi. Domenica 25 febbraio la chiesa celebra san Cesario di Nazianzo, san Nestore di Magydos, beato Domenico Lentini, beato Sebastiano dell’Apparizione …

25 febbraio: san Nestore di Magydos, di origine incerta, visse nel II secolo in Asia Minore. Nestore era stato nominato vescovo di Magydos (nell’attuale Turchia) e subì il martirio durante le persecuzioni di Decio. Si racconta che Poplio (o Pollio) il magistrato romano della Panfilia in Asia Minore, che aveva ricevuto l’editto di persecuzione dell’imperatore Decio, così mandò i cavalieri per tutta la provincia, con il compito di obbligare tutti i cristiani ad abiurare la loro fede e a sacrificare agli dèi pagani. Nestore, avendolo saputo, fece mettere in salvo tutta la comunità cristiana, ma senza preoccuparsi di mettersi in salvo lui al sicuro. Quando giunsero i soldati, egli era preghiera nella sua casa, fu prelevato e condotto davanti al senato e al giudice (irenarca), Nestore li segue senza opporsi. Durante l’interrogatorio e nonostante le minacce, si rifiutò di obbedire all’editto imperiale e di sacrificare agli dei. Trasferito a Perge (Turchia), al tribunale del preside della provincia, per un giudizio superiore, durante il viaggio a terra venne scossa da un terremoto; giunto a Perge, subisce un nuovo interrogatorio dall’adiutor Urbano e nuovamente invitato ad abiurare, Al suo nuovo rifiuto, venne sottoposto a torture e infine e infine condannato dallo stesso prefetto alla crocifissione, perché, come afferma il Martirologio Romano, lui che aveva confessato il Crocifisso subisse lo stesso supplizio. Fu crocifisso e sotto il suo patibolo si radunò subito una grande folla di fedeli. Morì a Perge il 25 febbraio 251.