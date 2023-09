SANT’Oggi. Domenica 17 settembre la chiesa ricorda san Roberto Bellarmino, santa Ildegarda di Bingen e san Francesco Maria da Camporosso

17 settembre: san Francesco Maria da Camporosso(al secolo Giovanni Croese), nacque a Camporosso (Imperia) il 27 dicembre 1804. Da ragazzo fu d’aiuto al padre nella cura del loro piccolo gregge e nel faticoso lavoro di contadino. In famiglia era molto sentita la devozione mariana, quando, a 10 anni, si ammalò gravemente, venne portato in pellegrinaggio al santuario della Madonna del Laghetto, presso Nizza, dove guarì. Egli ne rimase profondamente colpito e cominciò a frequentare i francescani, conoscendo un frate conventuale del paese, fra Giovanni. Lentamente maturò la sua vocazione, così che il 14 ottobre 1822 entrò come terziario, con il nome di frate Antonio, nel convento dei Frati Minori Conventuali di Sestri Ponente. Ma qui la vita, quasi più agiata che in famiglia, non soddisfaceva il giovane che aspirava all’assoluta povertà. Decise perciò di vestire l’abito dei cappuccini e, non riuscendo ad ottenere il consenso dei superiori al trasferimento, accordatosi con padre Alessandro Canepa da Genova, un cappuccino suo conoscente, nel 1824 fuggì da Sestri e venne accolto nel convento di San Francesco di Voltri, dove, ricevuto il nuovo nome di fra Francesco Maria, rimase quasi tre anni come postulante. Si distinse per il suo spirito di carità fino a dare ai poveri il proprio cibo, tenendo per sé gli avanzi che trovava. Fin da piccolo era abituato e si racconta che durante un viaggio a Mentone, dove suo padre cercava di avviare qualche attività commerciale, aveva regalato a un suo coetaneo cencioso il vestitino nuovo appena acquistato, con grande collera del genitore che gli aveva dato un sonoro schiaffo, al quale Giovanni aveva risposto porgendo l’altra guancia, meritandosi dal padre un abbraccio di ammirazione. Nel 1825 fra Francesco Maria, con l’autorizzazione del provinciale Antonio da Cipressa, partiva per il convento di San Barnaba in Genova per trascorrervi l’anno di noviziato e il 17 dicembre compì la vestizione; esattamente un anno dopo emise la professione religiosa. Aveva 22 anni, quando i superiori lo destinarono al convento della Santissima Concezione in Genova, dove rimase fino alla morte. Il nuovo arrivato venne impiegato come infermiere, cuoco, ortolano, sacrestano. Furono quasi cinque anni senza particolarità, ma la sua carità andò affinandosi, tanto che nel 1831 il vecchio questuante, fra Pio da Pontedecimo, non potendone più, venne affiancato da fra Francesco Maria. Fu un apprendistato prezioso che gli insegnò un suo stile di vita e un suo metodo nei rapporti con il pubblico, fatto di parole di fede, di pazienza, di carità, umiltà. Egli ascoltava tutti, piccoli e grandi, potevano affidare con fiducia le proprie ansie quotidiane. Il Signore lo arricchiva di carismi quando rispondeva alle domande non ancora espresse o parlava di cose lontane e future. La lampada della sua pietà si colmava con la penitenza, estremamente rigido con se stesso, dormendo su nude assi o usando solo abiti rattoppati, sempre a piedi nudi, nutrendosi per anni una sola volta al giorno e facendo uso costante del cilicio e del flagello. Negli ultimi anni di vita inasprì ulteriormente le mortificazioni che si infliggeva e proseguì nel suo impegno, nonostante una grave infermità che lo aveva colpito alle gambe. Nel 1866 quando la città di Genova fu colpita da un’epidemia di colera, Francesco Maria, impossibilitato a soccorrere i malati per le sue precarie condizioni di salute, offrì la sua vita per la sconfitta del morbo, perì, dopo tre giorni di malattia. Morì il 17 settembre 1866.