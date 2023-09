ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 17 Settembre 2023

S. ROBERTO B.

—————————-



Settimana n. 37

Giorni dall’inizio dell’anno: 260/105

A Roma il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 18:16 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 18:30 (ora solare)

Luna: 8.02 (lev.) 19.21 (tram.)

Proverbio del giorno:

Uomo avvisato è mezzo salvato

Aforisma del giorno:

Se vai cercando la tua pace in questa vita, come potrai giungere alla pace eterna? Non a una piena di tranquillità, ma a una grande sofferenza ti devi preparare. Giacché la pace vera non la devi cercare in terra, ma nei cieli; non negli uomini, o nelle altre creature, ma soltanto in Dio. (T. da Kempis)