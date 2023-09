AVELLA. “La Svergognata”, la tiktoker Rita De Crescenzo fa tappa al “Vento in Sella”. Video e Foto

Al maneggio “Vento in Sella” questa sera ha fatto tappa Rita De Crescenzo, la chiacchierata Tiktoker napoletana che ha deliziato i presenti con le sue canzoni trash attirando l’entusiasmo di chi la segue ogni giorno su Tik Tok e sui social. Arrivata in sella ad un cavallo bianco messo a sua disposizione dai responsabili del maneggio, che l’hanno ospitato per promuovere la struttura, ha intrattenuto i suoi fans con uno spettacolo di mezz’ora prima di dedicarsi alle foto ricordo. Ecco il video e le foto