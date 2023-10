SANT’Oggi. Domenica 1 ottobre la chiesa ricorda santa Teresa di Gesù Bambino

1 ottobre: Venerabile Maria Carmelina Leone,nacque a Palermo l’11 luglio 1923, da una modesta famiglia. Già dai primi anni della sua vita ella mostra una spiccata predilezione per gli atti di pietà, per la compassione verso i più poveri e per tutti i riti religiosi. All’età di 7 anni, nella chiesa di Casa Professa, Maria Carmelina riceve Gesù Eucaristico, quel Gesù che lei ama, che tanto adora, ora lo stringe nel suo cuore. Nel 1935, a 12 anni, Maria Carmelina riceve dal suo direttore spirituale padre Giacalone, il mandato di insegnante di catechismo nella chiesa di Casa Professa, e nello stesso anno fece voto di castità. Insomma, c’erano in lei tutte le condizioni per avviarsi ad una vita d’apostolato. Maria Carmelina, era di poche arole, ma quelle che diceva erano confortanti, era rispettosa, gentile, modesta evasiva, sempre con l’abito votivo della Madonna. Nella sua breve vita si dedicò alla studio, all’arte del ricamo, Maria Carmelina mostra presto un grande desiderio di intensa vita interiore. La sua vita fatta di cose semplici, è molto breve. Ha solo una cultura elementare, ma è brava nel ricamo e nel suo mestiere di sarta. Si distingue per un grande amore per le bellezze della natura e per un vivissimo desiderio di confortare il prossimo, specialmente le persone più emarginate, e di far conoscere il Signore attraverso gli incontri formativi di Azione Cattolica e dell’insegnamento del catechismo, a cui si dedica con impegno e abilità superiori alla sua età. All’improvviso si ammala e viene ricoverata all’Ospedale Ingrassia, dove i medici le diagnosticano una forma grave di T.B.C. (tubercolosi). Ella abbracciò la sofferenza, con grande atto d’amore per il suo sposo Gesù. Inizia così il suo calvario, qui mostra tutta la sua spiritualità legata alla conformità al Cristo crocifisso, qui regalava un sorriso e un aiuto a tutti, è sempre pronta a rendersi utile alle altre degenti, conducendole spesso in cappella per adorare il Santissimo Sacramento. Anche ai medici che erano lì per curarla, che non si spiegano la sua gioia interiore nell’asprezza del dolore. Le sue condizioni migliorano e il 12 novembre del 1939 viene dimessa dal Sanatorio ed al suo rientro in famiglia, Carmelina riprende le sue giornate abituali, si iscrive al corso di taglio e cucito promosso dalla Singer, però mai distogliendo gli occhi dalla Croce e dal suo Gesù. Il 22 luglio 1940, per grave ricaduta, Maria Carmelina dovette tornare in Ospedale; Carmelina soffriva e con lei anche i suoi genitori e la febbre non la lasciò più. La malattia progrediva ogni giorno, cosi sotto insistenza di Carmelina, i genitori il 17 settembre la portarono su una carrozza a casa. Intanto al suo capezzale accorse il suo direttore spirituale, con il quale si confessa e chiede la Sacra Unzione. Le sue ultime parole dette al suo direttore spirituale, furono quelli di un ardente desiderio di essere sposa di Gesù per l’eternità. Furono chiamati parenti ed amici, ai quelli ella disse: «Chiamatemi quando sarò lassù nei vostri bisogni, ed io sarò presente e pregherò per voi!». Morì il 1 ottobre 1940, a 17 anni.