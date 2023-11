Sant’Angelo dei Lombardi ( AV) , tavola rotonda e dibattito, del terzo settore, nella promozione del territorio contro la desertificazione della dorsale appenninica.

Domenica 12 novembre 23, nell’ambito della ventunesima rassegna interregionale La Sagra delle Sagre , alle ore 16,30 presso la cripta della Cattedrale S. Antonio Martire di Sant’Angelo dei Lombardi, si è tenuto una tavola rotonda con dibattito promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS e la Pro Loco Alta Irpinia dal tema: “ Quale ruolo ha il volontariato ? “. Sono intervenuti: Don Piero Fulchini ( Parroco di Sant’Angelo dei Lombardi ), Tony Lucido ( Presidente Regionale UNPLI Campania ), Rosanna Repole ( Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi ), Giuseppe Silvestri ( Presidente Provinciale UNPLI Avellino ) e Pasquale Orlando ( Consigliere CSV Irpinia Sannio ), Ha moderato il dibattito Stefania Marotti ( Giornalista ).

A portare i saluti ad un pubblico qualificato, è stato il Parroco Don Piero Fulchini, il quale, oltre ai saluti è intervenuto dalla platea anche durante il dibattito, interloquendo con i relatori. Il tema, era molto peculiare e tutti i relatori , hanno incentrato i loro interventi sulla necessità di portare avanti un progetto, che punti a costruire, il futuro delle zone interne dell’ Irpinia, promuovendo il territorio contro la desertificazione in atto, nei paesi della dorsale appenninica. Questo, coinvolgendo nel progetto, le istituzioni e quelle associazioni di volontariato, che fanno capo al volontariato del terzo settore.

Ha concluso l’interessante dibattito, Pasquale Orlando che tra le altre cose del suo lungo intervento ha detto: “ c’è bisogno per rilanciare le aree interne non solo di lavoro sulla struttura, ma soprattutto sulle relazioni per valorizzare la comunità attraverso la formazione e l’impegno. Questo, è il senso della capacità del centro servizi del volontariato, promuovendo, un dibattito con le istituzioni politiche condividendo proposte e azioni, per partecipare al rilancio delle aree interne “.

Al termine del dibattito, abbiamo chiesto alcune considerazioni su quanto si discusso, a Tony Lucido e Rosanna Repole.

Lucido : Il suo intervento è stato lungo e articolato, ce ne fa una sintesi? “Il convegno è nato da realizzarsi durante la manifestazione delle Sagre delle Sagre. Perché la Sagra delle Sagre, vuole essere la vetrina dell’Alta Irpinia. Territorio dell’Alta Irpinia è interessato da una nuova fase di grande emigrazione, e quindi desertificazione. La promozione del territorio poi, è una lotta alla desertificazione delle aree interne e quindi con il CSV abbiamo trovato le ragioni per costruire e realizzare questo convegno, per spingere la popolazione, la classe dirigente e la politica a riflettere e soprattutto ad organizzarsi per dare risposte ad un futuro, che potrebbe essere molto, molto nero. Si prevede, uno spopolamento spaventoso nei prossimi anni, per carenze anche di lavoro e servizi. Noi dobbiamo cercare di ripartire e lottando per evitare, che non avvenga questo spopolamento”.

Il terzo settore può essere un attore per questo progetto? “Per noi il terzo settore ha tutti i requisiti per esserlo, sotto due aspetti, quello di continuare a sopperire alle carenze degli enti e delle istituzioni, ad integrare e sopperire su quanto sbagliato e nello stesso tempo ad essere il simbolo per costruire le ragioni per un futuro migliore delle aree interne dell’ Alta Irpinia.

Repole: Sindaco, durante gli interventi si è parlato di cooperazione tra istituzioni e terzo settore, Lei è pronta a firmare un protocollo d’intesa con il CSV Irpinia Sannio ETS? “Io sono pronta a firmare un protocollo nel rispetto delle regole e non sono assolutamente d’accordo su chi dice rappresentiamo l’umanità e facciamo un pezzo di strada insieme. Va a finire che non vogliamo fare insieme. Noi dobbiamo fare, dobbiamo andare lontano e siccome ci dobbiamo rispettare con quello stile che è proprio del volontariato, che ognuno di noi porta nel proprio agire, visto che è stato volontario, deve stabilire gli obiettivi. Quindi in un discorso di strategia in generale, le regole e poi sottobraccio con umanità realizzarlo.

Un protocollo con tutte le associazioni o solo con il CSV? “In questo momento ho avuto la disponibilità e una domanda precisa da parte del CSV, quindi, questo protocollo lo facciamo col CSV come l’ abbiamo fatto con l’ Università si tratta di questo.

Al convegno, era prevista anche la partecipazione di Michele Cammarano ( Presidente Commissione Aree Interne Regione Campania ), che per impegni precedenti, è intervenuto da remoto, portando al termine del dibattito i suoi saluti, agli intervenuti. In platea, erano presenti anche Maria Cristina Aceto ( Direttrice CSV Irpinia Sannio ETS ), e , Antonietta Raduazzo – Giacobbe Francesco e Michele De luca ( Consiglieri CSV Irpinia Sannio ETS ).

Carmine Martino